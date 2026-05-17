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Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe

Jérusalem, Israël
depuis
$2,92M
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10
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ID: 36629
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve 5 pièces 140 m² + terrasse souccah 40 m² Étage 23 sur 24 Vue panoramique imprenable sur tout Jérusalem et sur la vieille ville. Parquet véritable dans tout l'appartement Chauffage au sol avec commande indépendante dans chaque pièce. Climatisation centralisée. Cuisine américaine haut de gamme. Tout l'appartement est inondé de lumière naturelle. Immeuble de luxe avec lobby type hôtel 5 étoiles. 4 ascenseurs dont 2 de Chabbat. Salle de sport dans l'immeuble. Cave. 2 parkings privés

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Jérusalem, Israël
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