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Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine

Jérusalem, Israël
depuis
$2,64M
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ID: 36628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve, au 24ème étage, 140 mètres carrés construits et 25 mètres carrés de terrasse supplémentaire avec piscine privée, vue panoramique, 5 pièces, luxueuse suite parentale, chauffage au sol, dans un immeuble de luxe avec salle de sport dans l'immeuble, pièces lumineuses avec baies vitrées, cuisine de luxe moderne, mamad, ascenseur Shabbat, parking couvert et cave. Dans le quartier central et recherché d'Arnona.

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Jérusalem, Israël
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