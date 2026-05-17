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Quartier résidentiel Au cœur de jérusalem, appartement 4 pièces à louer

Jérusalem, Israël
depuis
$4,288
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ID: 36627
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

Dans un très bel immeuble neuf au cœur de la moshava, appartement 4 pièces au 2e étage avec ascenseur, beau séjour avec balcon en partie souccah, grande cuisine, 3 chambres dont une chambre parentale, 4 expositions, parking, au calme !

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Jérusalem, Israël
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