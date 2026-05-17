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Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
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ID: 36626
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Olei HaGardom, 33

À propos du complexe

Appartement neuf de 3 pièces, dans un immeuble de prestige du quartier de Ramat HaChayal, cuisine américaine ouverte, séjour avec balcon offrant une vue panoramique, parquet dans les pièces, climatisation centrale, parking, à proximité d'une synagogue et d'un mikvé. Un parc verdoyant commun aux immeubles est actuellement en construction, une propriété à un prix qui représente une opportunité incroyable.

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Tel-Aviv, Israël
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