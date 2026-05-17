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Quartier résidentiel Au cœur de mekor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$2,57M
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8
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ID: 36625
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

À propos du complexe

Au cœur de Mekor Haim, entre la Mochava et Baka. Dans le célèbre projet Quadra, ce bel appartement de 5 pièces à vendre mesure 138 m² et offre de belles prestations, avec une terrasse de 8 m² et un beau séjour agréable et spacieux. 4 chambres, plus un espace bureau. Une belle suite parentale avec 2 salles de bains. Double parking et cave. La résidence dispose d'un espace SPA avec une grande piscine, salle de sport et hammam.

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Jérusalem, Israël
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