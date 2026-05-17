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Quartier résidentiel Vue mer imprenable - immeuble avec équipements (jacuzzi, sauna, piscine) - À 2 pas de la mer

Ascalon, Israël
depuis
$377,300
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7
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ID: 36624
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Vue mer imprenable dans un immeuble avec équipements haut de gamme (jacuzzi, sauna, piscine). Situé à 2 pas de la mer.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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