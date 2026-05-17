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Quartier résidentiel Baka - penthouse duplex

Jérusalem, Israël
depuis
$4,802
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ID: 36620
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Penthouse duplex neuf, Harakevet/Naftali. 140m², 2 terrasses, calme, verdoyant.

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Jérusalem, Israël
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