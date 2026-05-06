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Quartier résidentiel Belle maison en centre-ville avec piscine

Raanana, Israël
depuis
$13,90M
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ID: 35785
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

À propos du complexe

Très belle maison avec piscine située au centre-ville de Raanana. Belles prestations. Rue calme. 7 pièces dont 3 suites. Très grand sous-sol. 450 m² d'espace habitable et 455 m² de terrain. Parking.

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Raanana, Israël
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