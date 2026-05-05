Quartier résidentiel Villa de charme a herzlya

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Opportunité Rare – Villa de Charme à Herzliya
Située dans une rue calme et verdoyante, découvrez cette magnifique villa de 6 pièces alliant confort et sérénité. Idéalement placée à proximité immédiate des écoles et des commerces.
Surface : 181 m² habitables sur un terrain de 330 m².
Une superbe suite parentale privée au dernier étage.
Très joli jardin arboré, particulièrement agréable à vivre.
Un cadre de vie privilégié et familial au cœur d'un secteur recherché.
Localisation sur la carte
Herzliya, Israël
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Loisirs
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