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Quartier résidentiel Villa de charme a herzlya

Herzliya, Israël
depuis
$7,80M
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ID: 35522
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    HaNadiv, 8

À propos du complexe

Opportunité Rare – Villa de Charme à Herzliya ​Située dans une rue calme et verdoyante, découvrez cette magnifique villa de 6 pièces alliant confort et sérénité. Idéalement placée à proximité immédiate des écoles et des commerces. ​Surface : 181 m² habitables sur un terrain de 330 m². ​Une superbe suite parentale privée au dernier étage. ​Très joli jardin arboré, particulièrement agréable à vivre. ​Un cadre de vie privilégié et familial au cœur d'un secteur recherché.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
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