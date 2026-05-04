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Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
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11
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ID: 35515
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Feivel, 11

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Au 4 rue Favel pres de kikar hamedina et de arlozorov dans une petite rue au calme Dans un programme immobilier neuf et de standing signé Even Derech Magnifique appartement 3 pièces 71 m² + une luxueuse terrasse ensoleillée de 8 m² Au 1er étage Mamad dans l appartement Parking souterrain ?️ Une cave attenante au parking !

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Tel-Aviv, Israël
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