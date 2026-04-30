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Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$2,60M
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6
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ID: 35305
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaZfira

À propos du complexe

Rue Hatsfira à Bat Yam, ruelle calme à 200m de la plage et proche du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv Projet Pinoui-Binoui (immeuble neuf) en fin de construction idéalement placé. Cahier des charges haut de gamme Livraison prévue en juin 2026

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Bat Yam, Israël
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