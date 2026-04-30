Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv

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Au cœur de la Ville Blanche, dans une rue calme à proximité du boulevard Ben Gourion, un nouveau projet d'immeuble boutique de 5 étages avec un nombre limité de résidences voit le jour — à l’architecture contemporaine, tout en s’inspirant du caractère du Tel Aviv historique.
Projet de démolition/reconstruction avec des normes strictes
Du 3 au 5 pieces (dont un penthouse avec piscine privée), en passant par un duplex avec jardin ouvert sur une cour arborée, chaque détail a été pensé avec soin, créant un cadre de vie qui conjugue esprit urbain et qualité de vie raffinée.
Chaque appartement est vendu avec parking (2 parkings pour le penthouse).
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Tel-Aviv, Israël
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