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Quartier résidentiel penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,20M
;
11
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ID: 35260
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 228

À propos du complexe

Le Vieux Nord de Tel Aviv – un emplacement premium à distance de marche de la plage, du port de Tel Aviv, des cafés, restaurants et boutiques. Un équilibre parfait entre vie urbaine dynamique et atmosphère calme et authentique. Détails du bien : • Environ 130 m² habitables, accès ascenseur privatif • 4.5 pièces, grande pièce a vivre d’environ 48m², 2 chambres à coucher, dont une suite parentale avec accès direct à une pièce sécurisée (Mamad), idéale pour être aménagée en dressing, 2sdb/WC • Escalier intérieur menant à un espace supplémentaire au 6e étage, idéal pour un bureau ou une activité professionnelle • Terrasse avant d’environ 30 m² – parfaite pour recevoir avec une vue dégagée • Terrasse arrière d’environ 7 m² – calme et intime • Situé au 7e étage, très lumineux • Pièce sécurisée (Mamad) offrant confort et sérénité • Pas de parking - Un penthouse rare avec un fort potentiel – idéal pour une résidence de standing ou un investissement stratégique dans un secteur très prisé Prix : 9.200.000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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