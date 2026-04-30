Quartier résidentiel Appartement 4 pièces à vendre en deuxième ligne de mer à bat yam – quartier ha’atsmaout

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Situé dans un quartier recherché de Bat Yam,
à proximité immédiate de la mer, du tramway, des commerces, des synagogues,
des parcs pour enfants et de l’avenue Ha’Atsmaout,
cet appartement offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et environnement familial.
L’appartement développe une surface de 95 m² habitables,
complétés par un balcon de 12 m².
Il se compose de 4 pièces, dont un mamad (pièce sécurisée) particulièrement spacieux,
une suite parentale avec salle de douche et WC, ainsi qu’une grande salle de bain avec baignoire.
Le séjour, lumineux et situé en façade, bénéficie d’une exposition Est.
Le bien comprend également une place de parking et une entrée immédiate.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
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