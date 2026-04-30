  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam

Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$2,23M
;
6
Laisser une demande
ID: 35251
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

À propos du complexe

Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour les 5 premiers appartements avant augmentation des prix de 120.000NIS: * 2 pièces à partir de 2.421.900NIS * 3 pièces à partir de 2.328.000NIS * 4 pièces à partir de 2.670.000NIS * Mini penthouse à partir de 3.829.500NIS * Penthouse à partir de 5.761.280NIS La rue Kadoshei Kaire, calme et intimiste, est idéalement située au cœur du centre-ville de Bat Yam, à quelques minutes à pied de la promenade et de la mer. Le quartier offre un environnement complet avec écoles reconnues, pôles culturels, services municipaux, commerces et cafés tendance. L’accessibilité est optimale grâce au tramway à proximité immédiate, renforçant l’attractivité et le potentiel du secteur. Un projet premium à fort potentiel, dans un secteur en pleine évolution, idéal pour y vivre ou investir.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Raanana, Israël
depuis
$4,88M
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$957,760
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse à ashdod à 2 pas de la mer
Ashdod, Israël
depuis
$4,10M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d'exception – rue zrubavel, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,15M
À VENDRE – TEL AVIV, DERRIÈRE L'HÔTEL ROYAL BEACH Emplacement rêvé à deux pas de la mer Découvrez un bien d'exception idéalement situé à quelques mètres du front de mer et du célèbre boulevard Herbert Samuel. Superficie totale : 102 m² habitables + 50 m² de terrasses Ascenseur privatif arr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,31M
Immeuble livré en 2017. Condo avec salle de sport, jardin et parking. 3 chambres à coucher + 2 salles de bain. 5 minutes à pied de la plage. Vue mer 180 degrés
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$590,400
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller