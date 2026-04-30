Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium

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À vendre, superbe appartement 2 pièces entièrement rénové, situé au 56 rue Allenby, en plein cœur de Tel Aviv.
Installé au 2ème étage d’un immeuble avec ascenseur, ce bien offre un cadre de vie moderne, confortable et parfaitement optimisé. Chaque espace a été pensé pour allier fonctionnalité et élégance, avec des finitions soignées et une atmosphère prête à vivre immédiatement, sans aucun travaux à prévoir.
L’appartement dispose également d’un agréable balcon, véritable atout pour profiter d’un extérieur en centre-ville, que ce soit pour se détendre ou recevoir.
Son emplacement est un véritable avantage stratégique : à quelques pas seulement des commerces, restaurants, transports et de la plage. Vous bénéficiez ici d’une adresse centrale, dynamique et recherchée, idéale pour vivre pleinement Tel Aviv ou pour sécuriser un investissement à forte demande locative.
Ce bien réunit tous les critères recherchés sur le marché : rénovation complète, emplacement premium, accessibilité, et potentiel de valorisation évident.
Une opportunité rare, aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement rentable et sécurisé.
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Tel-Aviv, Israël
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