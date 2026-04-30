Quartier résidentiel Central . 2 terrasses. proches commerces

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Situé dans un environnement résidentiel recherché à Raanana, ce duplex de 5 pièces offre un équilibre rare entre volumes intérieurs et espaces extérieurs.
Un bien pensé pour une vraie vie de famille, avec une organisation sur deux niveaux fluide et fonctionnelle.
✔️ 5 pièces
✔️ 2 terrasses
→ 80 m² à l’étage supérieur – un véritable espace de vie extérieur
→ 12 m² au niveau du salon
✔️ Cuisine cacher aux beaux volumes
✔️ Mamad
✔️ 3 salles de bain | 4 toilettes
✔️ 2 parkings
✔️ Cave
✔️ 5e étage avec ascenseur (Shabbat)
✔️ Orientation Nord-Est
Ce qui fait la différence :
La terrasse de 80 m².
Un espace rare à Raanana, qui change complètement la manière de vivre l’appartement.
Un bien qui offre à la fois le confort d’un appartement… et les avantages d’une maison.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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