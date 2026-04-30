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Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim

Jérusalem, Israël
depuis
$30,000
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10
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ID: 35227
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

À propos du complexe

Crémieux 18 – Cottage 200 m² sur 4 niveaux 190 m² de jardin Complexe de 4 cottages avec parking privé pour chaque cottage (portail) (Bâtiment classé / préservation architecturale) Quartier Colonie Allemande – German Colony Maison privée 6 pièces Jardin Partiellement meublée Pièce sécurisée (mamad) partagée avec la voisine (accessible depuis la maison) 4 étages Étage 1 : Cuisine, salon, toilettes invités Étage -1 : Espace commun, buanderie, pièce sécurisée (mamad) Étage 2 : 3 chambres Une chambre avec balcon Suite parentale (master) Salle de bain (douche) Étage 3 : Terrasse 2 chambres Salle de bain Climatisation centrale au premier étage Climatisation dans chaque chambre

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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