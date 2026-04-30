Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim

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Crémieux 18 – Cottage
200 m² sur 4 niveaux
190 m² de jardin
Complexe de 4 cottages avec parking privé pour chaque cottage (portail)
(Bâtiment classé / préservation architecturale)
Quartier Colonie Allemande – German Colony
Maison privée
6 pièces
Jardin
Partiellement meublée
Pièce sécurisée (mamad) partagée avec la voisine (accessible depuis la maison)
4 étages
Étage 1 :
Cuisine, salon, toilettes invités
Étage -1 :
Espace commun, buanderie, pièce sécurisée (mamad)
Étage 2 :
3 chambres
Une chambre avec balcon
Suite parentale (master)
Salle de bain (douche)
Étage 3 :
Terrasse
2 chambres
Salle de bain
Climatisation centrale au premier étage
Climatisation dans chaque chambre
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Jérusalem, Israël
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