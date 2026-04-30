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Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,00M
;
10
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ID: 35226
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

À propos du complexe

Duplex rehov Matalon 1 Environ 110 m² plus terrasse de 29 m² 3 chambres à coucher en bas Salon salle à manger cuisine à l'étage 2 salles de bain Plus un WC à l'étage Cave et parking

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Tel-Aviv, Israël
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