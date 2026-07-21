  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement au centre ville a louer - jerusalem

Quartier résidentiel Appartement au centre ville a louer - jerusalem

Jérusalem, Israël
Vendu ou obsolète
11
ID: 35223
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Hamaalot – Centre-ville Petite rue centrale au cœur du centre-ville Appartement au 3e étage sur 5 Ascenseur Pas de parking Balcon de 4 m² 4 pièces – 120 m² 3 toilettes 2 salles de bains Entièrement meublé haut standing Climatisation indépendante dans chaque pièce Chauffage au sol

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Très bel et grand appartement de 3 pièces de 140 m² (5 pièces d'origine, possibilité de le remettre en son état initial facilement et à moindre coût), terrasse de 11 m² avec vue panoramique sur Jérusalem, 2 salles de bains, 2 places de parking et 1 cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces neuf dans un immeuble historique proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces neuf dans un immeuble historique proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Immeuble éclectique rénové ! Étage élevé avec ascenseur, à seulement quelques minutes à pied de la mer. Belles prestations... calme, lumineux et verdoyant
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Afficher tout Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Quartier résidentiel Kiryat yovel - pinuy binuy
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier de Kiryat Yovel. Immeuble en procédure de Tama 38/2 (démolition et nouvelle construction) avec la grande société de construction Ezorim. Aujourd'hui l'appartement est au RDC : 87m2 + 12m2 de terrasse + jardin (pas au tabo). Après le Tama 38 …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller