Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf

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PRIME LOCATION - BAT YAM - PROCHE MER
Immeuble "boutique" en plein cœur du centre de Bat Yam dans une rue calme offrant un accès direct aux transports en commun. À proximité des écoles, jardins d'enfants, centres médicaux, supermarchés, synagogues et à seulement 5 minutes à pied de la mer méditerranée.
Quartier en plein développement - Espaces verts
Local poussettes + vélos avec point de recharge
3, 4 et 5 pièces disponibles !
Garanties bancaires - Financement suivant la loi de construction en vigueur
- CONSTRUCTION SUIVANT UN CAHIER DES CHARGES "GREEN"
- PRIX ATTRACTIFS / PAIEMENT SUIVANT AVANCÉE DES TRAVAUX
- LIVRAISON DANS 26 MOIS