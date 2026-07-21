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Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf

Bat Yam, Israël
Vendu ou obsolète
5
ID: 35216
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Herzl

À propos du complexe

PRIME LOCATION - BAT YAM - PROCHE MER Immeuble "boutique" en plein cœur du centre de Bat Yam dans une rue calme offrant un accès direct aux transports en commun. À proximité des écoles, jardins d'enfants, centres médicaux, supermarchés, synagogues et à seulement 5 minutes à pied de la mer méditerranée. Quartier en plein développement - Espaces verts Local poussettes + vélos avec point de recharge 3, 4 et 5 pièces disponibles ! Garanties bancaires - Financement suivant la loi de construction en vigueur - CONSTRUCTION SUIVANT UN CAHIER DES CHARGES "GREEN" - PRIX ATTRACTIFS / PAIEMENT SUIVANT AVANCÉE DES TRAVAUX - LIVRAISON DANS 26 MOIS

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Bat Yam, Israël
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