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Quartier résidentiel Magnifique 3 piÈces avec terrasse proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35206
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mapu, 15

À propos du complexe

APPARTEMENT D'EXCEPTION DANS UNE RUE CALME À 5 MIN DE LA MER. IMMEUBLE BAUHAUS RÉNOVÉ. PRODUIT REFAIT À NEUF ET MEUBLÉ HAUT DE GAMME. LUMINEUX ET VERDOYANT. PRODUIT RARE.

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Tel-Aviv, Israël
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