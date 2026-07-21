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Quartier résidentiel Appartement d'exception à l'entrée de tel aviv (ramat gan/givataim)

Givatayim, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35201
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Givatayim
  • Adresse
    Ariel Sharon, 4 Shachar Tower

À propos du complexe

Appartement d'exception à l'entrée de Tel Aviv. Immeuble de standing avec vue à couper le souffle face à la mer. Étage élevé avec 3 parkings privatifs + cave. Produit rare et sans travaux. Salle de sport dans la copropriété très spacieuse.

Localisation sur la carte

Givatayim, Israël
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