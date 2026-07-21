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Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces rénové avec ascenseur / parking

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
4
ID: 35199
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 18

À propos du complexe

Appartement refait à neuf. À 50m de la plage et de l'hôtel Royal Beach. Ascenseur directement dans l'appartement. Équipé et meublé.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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