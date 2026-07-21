  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur

Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35198
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum HaNavi, 22

À propos du complexe

Appartement entièrement refait à neuf. Immeuble avec ascenseur / digicode. Meublé et équipé. À 5 min de la mer. Disponible immédiatement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,46M
Au cœur de la très recherchée Moshava Germanit, à quelques minutes à pied de la rue Emek Refaim, découvrez ce magnifique appartement de 5 pièces offrant 110 m² au Tabou, idéal pour les familles à la recherche d'espace, de confort et d'un emplacement privilégié. Situé au 9ᵉ étage sur 11, cet…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Ashdod, Israël
depuis
$633,040
Sans intérêts – Sans indexation Appartement de 4 pièces avec balcon et mamad. 90 m² habitables + environ 8 m² de balcon ensoleillé Livraison : 36 mois après la signature du contrat Suite parentale avec WC et douche, ainsi qu'une salle de bain supplémentaire. Prix exceptionnel ! Appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,53M
En plein cœur du quartier de Rothschild Petite rue calme proche de Shenkin, Balfour et Mazeh 173 m² + 1 m² terrasse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller