  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover

Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35197
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Grand 3 pièces + balcon de 73m² donnant sur rue. Vue dégagée / belle hauteur sous plafond / beaux volumes / 3 orientations d'air. Calme et verdoyant / commerces et cafés à proximité. Énorme potentiel de rénovation.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$770,800
À vendre à Ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier francophone de youd bet, calme et dans un emplacement privilégié. Au cœur du quartier, ce magnifique appartement vous attend. - 5e étage sur 6 - Surface habitable d'environ 110 m² - Immeuble bien entrete…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Appartement neuf dans un charmant immeuble idéalement situé proche du parc Hayarkon et à 400 m de la plage. Au cœur de la ville dans une rue calme à 2 pas des commerces et du métro. 3,5 pièces, 90 m² habitables, mirpeset de 7 m². Finitions haut de gamme, chauffage au sol, climatisation VRF. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,25M
Immeuble neuf en plein cœur de Ramat Aviv. Construction haut de gamme. Étage élevé avec ascenseur + 2 parkings + cave. 197m² habitable + 40m² de terrasse. Appartement haut de gamme parfait pour une famille, proche des commerces, mer et écoles
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller