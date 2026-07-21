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Quartier résidentiel Somptueux 3 pièces neuf dans un immeuble classé

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35196
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

À propos du complexe

Produit d'exception à saisir. 86m² habitables + 2 beaux balcons. Appartement rempli de charme et d'histoire. Grand living, très belles prestations. Ascenseur, parking, cave de 15m². Immeuble d'exception.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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