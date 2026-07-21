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Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
1
ID: 35192
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

Commercialisation exclusive Nadlan LEv TLV. Immeuble Bauhaus en cours de rénovation. Immeuble avec ascenseur et parking privatif. Étage élevé, finitions de standing. Livraison dans 12 mois.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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