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Quartier résidentiel 2 pièces avec ascenseur, immeuble de standing

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35191
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

À propos du complexe

Immeuble Bauhaus rénové. 2 pièces avec ascenseur, entièrement rénové. Produit rare et recherché, proche mer.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Ashdod, Israël
depuis
$1,15M
Reference : AS 905 Quartier Marina Magnifique 4.5 pièces de 144 m2 + terrasse. 6 eme étage sur 18. 3 ascenseurs dont un de chabat. 2 places de parking . Une cave . Totalement rénové . Mamad . Clim
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Immobilier.co.il
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
En plein cœur de Tel Aviv. À 15 minutes de la plage. Immeuble neuf avec parking. 3 pièces entièrement équipé et meublé. 78m² net habitable. Rue très calme et verdoyante. Parfait pour un investissement ou bien pied-à-terre à Tel Aviv
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
Référence: TL 2355 En exclusivité Idéal pied à terre ou investissement (location airbnb) Quartier: Allenby/Ben Yehuda, à 300 mètres d’une station de tramway et à 200 mètres de la plage Immeuble récent 2 pièces Surface: 46 m2 4e étage avec ascenseur Climatisation
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