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Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35178
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Daniel, 15

À propos du complexe

Immeuble de standing à 50m de la mer. Magnifique 4 pièces de 90m² + 14m² de terrasse vue mer. Étage élevé, très lumineux, appartement de standing, 2 salles de bains, 2 toilettes, parking au cadastre ! Produit unique en exclusivité.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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