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Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam

Bat Yam, Israël
Vendu ou obsolète
Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam
1
ID: 35176
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Herzl, 88

À propos du complexe

Penthouse neuf dans un emplacement très recherché. Rue calme, immeuble entièrement rénové avec ascenseur et parking. Parfait pour un investissement locatif ou pour y résider.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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