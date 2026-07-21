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Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
4
ID: 35175
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 124

À propos du complexe

Parfait comme premier achat / appartement de vacances / pied-à-terre. Magnifique 3 pièces refait à neuf, meublé et équipé situé à quelques pas de l'hôtel Hilton. Immeuble bien entretenu avec ascenseur.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Netanya, Israël
depuis
$1,90M
Agence
Immobilier.co.il
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
Référence: TL 2353 Quartier: Florentine 4 pièces penthouse Surface: 105 m2 Terrasse sur le toit: 145 m2 avec belle piscine 7e et dernier étage avec ascenseur Climatisation 2 places de parkings privés Cave
Agence
Immobilier.co.il
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Quartier résidentiel Au centre, bel appartement, bon emplacement, magnifique, neuf, proche de la mer
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Netanya, Israël
depuis
$3,77M
Reference: NT 220 Quartier: Centre ville Penthouse neuf de 5 pièces Surface de 313 m2 Terrasse de 121 m2 Seul sur l'étage Au 19ème étage Deux places de parking Grande cave
Agence
Immobilier.co.il
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