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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35172
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Merkaz Baalei Melaha, 17

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces rénové en plein cœur du Lev Tel Aviv. 2 min à pied du très prestigieux boulevard Rothschild, 7 min à pied de la plage. Calme et lumineux, ascenseur jusqu'à l'étage. Accès handicapé. Parfait pour une famille, bien locatif, résidence secondaire.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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