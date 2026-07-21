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Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
7
ID: 35171
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 7

À propos du complexe

Nouvelle construction entre Gordon et Hilton. Copropriété de 7 étages avec 2 ascenseurs. Salle de sport dans l'immeuble. Standing haut de gamme. Cave privative de 12m². Livraison décembre 2026. Garanties bancaires. Parfait comme premier achat, appartement de vacances, pied-à-terre ou investissement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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