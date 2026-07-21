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Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave

Herzliya, Israël
Vendu ou obsolète
8
ID: 35170
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

À propos du complexe

Situé en bord de mer, Marina Herzliya Pituach. Sublime duplex penthouse (loué meublé ou vide) de 224m² habitables + 20m² de terrasse. Piscine + gardien + 2 parkings + cave 20m². Management fee 6500 NIS/mois.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
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