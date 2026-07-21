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Quartier résidentiel Sublime 5 pièces avec balcons, ascenseur, mamad très proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
2
ID: 35166
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 53

À propos du complexe

Sublime appartement familial sans travaux. Étage élevé avec ascenseur. Grand living, cuisine complètement équipée. Grandes chambres avec rangements. Plusieurs terrasses, mamad. Rue calme à 100 mètres de la plage.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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$1,04M
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Agence
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depuis
$3,58M
Référence: TL 2487 Quartier: Centre-ville, proche de Bograshov Magnifique duplex penthouse 5 pièces neuf Surface de 147 m2 Terrasse de 45 m2 5e et 6e étage Climatisation Place de parking double (robotique)
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Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche du Kikar Milano et du Blvd Nordau. Immeuble récent après tama38. 1er étage avec ascenseur. 2 pièces. 53m² + 12m² de terrasse. En façade. Calme et lumineux. Rénové haut standing. Miklat dans l'immeuble. Prix : 3,250,000₪
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