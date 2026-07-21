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Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer

Bat Yam, Israël
Vendu ou obsolète
8
ID: 35164
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Dans une tour moderne face à la mer. Penthouse de 5 pièces 165 m² + 31,5 m² de terrasse. Haut standing. 2 parkings + cave.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,79M
Reference : TL 2424 Quartier proche de la mer 3 pièces 70 m2 + balcon 4 eme étage Ascenseur Une place de parking
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