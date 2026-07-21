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Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec parking souterrain

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
4
ID: 35162
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Modigliani, 9

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf de standing, appartement de 3 pièces 78m² habitable avec parking privatif. Livraison dans 2 mois ! À saisir

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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