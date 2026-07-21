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Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre-ville

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
7
ID: 35160
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Struck, 9

À propos du complexe

Penthouse d'exception dans un immeuble de standing de 7 étages avec ascenseur et parking conventionnel sans terrain. 146m² habitables + 23m² de balcon attenant au salon. Toit-terrasse de 40m² environ avec piscine. Vue complètement dégagée sur tout TLV. Contactez-nous pour une visite.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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