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Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
8
ID: 35159
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Modigliani, 9

À propos du complexe

En plein cœur de Tel Aviv. À 15 minutes de la plage. Immeuble neuf avec parking. 3 pièces entièrement équipé et meublé. 78m² net habitable. Rue très calme et verdoyante. Parfait pour un investissement ou bien pied-à-terre à Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Immeuble moderne proche du parc Hayarkon 108m² + 10m² de balcon 5 pièces haut de gamme entièrement meublées Ascenseur / parking / mamad
Agence
Immobilier.co.il
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Immeuble moderne de standing avec ascenseur et parking privatif. 3 pièces avec grand living, stores électriques aux fenêtres. Très lumineux, balcon avec vue dégagée. Belle hauteur sous plafond. Loué actuellement en Airbnb
Agence
Immobilier.co.il
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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
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Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Magnifique 3 pièces entièrement rénové, premier étage, ascenseur, terrasse, vue dégagée, cave, 2 places de parking. En plus, 200m² du toit de l'immeuble appartiennent à l'appartement
Agence
Immobilier.co.il
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