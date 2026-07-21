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Quartier résidentiel Sublime 5 pièces familial avec terrasse et 3 parkings

Ramat Ha-Sharon, Israël
Vendu ou obsolète
10
ID: 35157
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Ha-Sharon
  • Adresse
    Yavne, 58

À propos du complexe

En plein cœur de Ramat Hasharon 5 pièces familial avec 3 parkings + 2 caves Accessible aux personnes à mobilité réduite (immeuble + appartement) Immeuble de standing avec salle de sport / terrain de squash et sauna. Vue complètement dégagée jusqu'à la mer Bien très rare et recherché

Localisation sur la carte

Ramat Ha-Sharon, Israël
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