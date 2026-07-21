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Quartier résidentiel Luxueux 5 pièces + terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
3
ID: 35155
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 120 Marinado

À propos du complexe

Tour d'habitation haut de gamme en plein cœur de Tel Aviv. 153m² habitables + 14m² de terrasse avec vue mer. 2 caves + 2 parkings. Salle de sport, piscine, gardien 24h/24. Finitions très haut de gamme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,02M
Sublime 3 pièces de 88 m² avec balcon, situé dans le quartier Nordo, à 9 minutes de la mer. 2 salles de bains, 3 toilettes, grande baie vitrée, très lumineux. Ascenseur, étage élevé, vue dégagée, à ne pas manquer !
Agence
Immobilier.co.il
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Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
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Agence
Immobilier.co.il
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Quartier résidentiel Au cœur de la ville. vue sur parc. très grand salon
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Raanana, Israël
depuis
$1,83M
Au centre-ville de Raanana. Appartement duplex au 3e et dernier étage. Immense salon. Appartement atypique avec beaucoup de charme. Vue sur le parc. Rue très demandée. Parking
Agence
Immobilier.co.il
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