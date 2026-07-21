  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse

Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
8
ID: 35151
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abba Ahimeir, 19

À propos du complexe

Immeuble neuf en plein cœur de Ramat Aviv. Construction haut de gamme. Étage élevé avec ascenseur + 2 parkings + cave. 197m² habitable + 40m² de terrasse. Appartement haut de gamme parfait pour une famille, proche des commerces, mer et écoles.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel
Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
À rénover, situé entre la Basel et Sokolov, 94 m². Dans petite rue résidentielle à ne pas louper ! 1er étage
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Afficher tout Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$393,600
3,5 pièces quartier Atikot
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$980,720
NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochée Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéfici…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller