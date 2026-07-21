Quartier résidentiel Tour guindi tlv / fashion mall

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TEL AVIV – GINDI TOWERS | FASHION MALL | VUE MER | À LOUER
Situé au cœur de Tel Aviv, dans le complexe Gindi Towers – Fashion Mall, cet appartement de 4 pièces offre un cadre de vie urbain recherché, à proximité immédiate des commerces, restaurants et centres d’intérêt de la ville.
118 m² + 9 m² de terrasse avec une vue mer.
Un bien lumineux, avec une vraie sensation d’espace, dans une résidence moderne avec prestations.
✔️ Séjour ouvert avec accès terrasse
✔️ Vue mer
✔️ Salle de sport dans l’immeuble
✔️ Gardien
✔️ 1 parking
Disponible à partir du 15 mai
Un emplacement central, vivant, au cœur de Tel Aviv.