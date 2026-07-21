  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tour guindi tlv / fashion mall

Quartier résidentiel Tour guindi tlv / fashion mall

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
5
ID: 35143
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 38

À propos du complexe

TEL AVIV – GINDI TOWERS | FASHION MALL | VUE MER | À LOUER Situé au cœur de Tel Aviv, dans le complexe Gindi Towers – Fashion Mall, cet appartement de 4 pièces offre un cadre de vie urbain recherché, à proximité immédiate des commerces, restaurants et centres d’intérêt de la ville. 118 m² + 9 m² de terrasse avec une vue mer. Un bien lumineux, avec une vraie sensation d’espace, dans une résidence moderne avec prestations. ✔️ Séjour ouvert avec accès terrasse ✔️ Vue mer ✔️ Salle de sport dans l’immeuble ✔️ Gardien ✔️ 1 parking Disponible à partir du 15 mai Un emplacement central, vivant, au cœur de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer
Netanya, Israël
depuis
$2,19M
Superbe penthouse à vendre à Netanya, dans le quartier du Park Hayam, proche du centre-ville. Immeuble neuf et de grande qualité, livraison 2026. Immeuble comprenant 3 ascenseurs, vide-ordures et salle des fêtes. 17ème étage sur 17. 5 pièces. 2 salles de bain. 3 W.C. 156 m² + 50 m² de terras…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique
Afficher tout Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$902,000
Mini Penthouse dans immeuble boutique de 5 étages, particulier
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller