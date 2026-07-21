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Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35136
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zlatopolski, 17

À propos du complexe

Rue fantastique entre Ben Yehuda et la mer. Calme et verdoyant. Parfait pour un pied-à-terre. À saisir !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
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$6,068
Référence : 6879 Quartier : Nord Immeuble bien entretenu 4 pièces Entièrement meublé Surface de 90 m² 2e étage avec ascenseur Climatisation 2 salles de bain, 2 toilettes Entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
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