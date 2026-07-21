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Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
8
ID: 35134
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 80

À propos du complexe

En plein cœur du beau Florentine 2 pièces avec ascenseur + balcon Appartement sur rue Excellent état Étage élevé Parfait pour un premier achat ou bien pour investir

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Immeuble neuf à la construction haut de gamme. Emplacement premium proche de toutes commodités. Parking privatif souterrain inclus. Contactez-nous pour plus de renseignements
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Herzliya, Israël
depuis
$2,46M
Référence: HR 104 Quartier: Herzliya Pituah en première ligne de mer dans une belle résidence Magnifique 4 pièces duplex penthouse Surface: 90 m2 2 terrasses: 25 m2 + 30 m2 Magnifique vue sur la mer de toutes les chambres 5e et dernier étage avec ascenseur Climatisation Prestation de la …
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