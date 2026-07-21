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Quartier résidentiel Immeuble neuf 2 pièces + terrasse avec parking

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
2
ID: 35130
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David HaMelekh, 33

À propos du complexe

Immeuble neuf à la construction haut de gamme. Emplacement premium proche de toutes commodités. Parking privatif souterrain inclus. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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