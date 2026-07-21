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Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !

Hadera, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35129
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Shahal

À propos du complexe

BZH ✨ Un programme neuf d’exception dans le quartier exclusif Weizman à Hadera ! Il y a les projets classiques… et il y a ceux qui redéfinissent les standards. Nous avons le plaisir de vous présenter un complexe boutique ultra exclusif de seulement 15 appartements, du promoteur réputé Towers, offrant une expérience de vie rare, alliant intimité, sérénité et élégance. ✨ Des appartements neufs de 3 pièces (environ 80 m2) rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons ! ✨ Seulement 3 étages, 5 appartements par étage, ✨ Une conception moderne et fonctionnelle, ✨ Un grand espace de vie lumineux, ✨ Une terrasse sans vis-à vis avec une vue dégagée, ✨ Des standards de construction et des matériaux de haute qualité, ✨ Une superbe cuisine moderne sur mesure, avec un plan de travail en marbre, ✨ Deux chambres à coucher, dont une suite, ✨ Deux salles d’eau, ✨ La climatisation incluse, ✨ Pièce sécurisée à l’étage, ✨ Un ascenseur, ✨ Une place de parking sous-terrain, ✨ Une livraison sous 4/6 mois BZH, ✨ La garantie légale du promoteur. Emplacement privilégié – l’un des meilleurs secteurs de Hadera, À seulement 5 minutes environ en voiture de la mer et du centre commercial Village, Espace commercial boutique en rez-de-chaussée, Construction neuve aux standards élevés À proximité de tout : commerces, écoles, synagogues, transports et accès rapides à la sortie de la ville. Ce n’est pas simplement un bien immobilier. C’est un art de vivre, pensé pour une clientèle exigeante en quête de qualité, de discrétion et d’un investissement sûr. Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
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Ascalon, Israël
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$501,840
Quartier neve ilan 4 pieces au centre rue elie cohen tres bon etat
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