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Quartier résidentiel Kfar saba - quartier calme et très demandé

Kfar Saba, Israël
Vendu ou obsolète
8
ID: 35124
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Kfar Saba
  • Adresse
    Shoshana Damari

À propos du complexe

5 PIÈCES – VUE DÉGAGÉE – LUMINEUX Appartement de 5 pièces d'une surface de 128 m² net (167 m² arnona), bénéficiant d'une jolie vue dégagée. ✔️ Salon exposé Sud-Est, très lumineux ✔️ Cuisine ouverte et espace de vie agréable ✔️ 2 salles de bain ✔️ Mamad ✔️ 2 places de parking ✔️ Cave Un appartement fonctionnel, bien orienté, avec un vrai potentiel pour une famille.

Localisation sur la carte

Kfar Saba, Israël
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