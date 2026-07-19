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Quartier résidentiel Superbe 100 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
10
ID: 35121
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zlatopolski, 7

À propos du complexe

En vente exclusive Dans la prestigieuse rue Halperin À deux pas de la mer, dans une rue calme et agréable entre Ben Yehuda et la mer. Dans un immeuble bien entretenu de seulement 6 appartements. Au premier étage, exposition plein sud Appartement de 103 m² À rénover avec possibilité de transformer en 4 pièces. Triple exposition Ascenseur Abris dans l'immeuble Place de parking au sous-sol

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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